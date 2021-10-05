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Üniversite öğrencilerine ilk bilgilendirmeyi polisler yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayarak, hem işareti dili dile hem de broşürler ile bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE 05.10.2021, 12:21
Üniversite öğrencilerine ilk bilgilendirmeyi polisler yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayarak, hem işareti dili dile hem de broşürler ile bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi yüz yüze eğitime başladı. Eğitime katılacak öğrencilerin Düzce’ye gelmesi için kullandıkları otobüsler ile Düzce’ye gelen öğrencileri ilk olarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Ekipler, Düzce’ye ilk defa gelen öğrencilere hem işaret dili ile hem de broşürler ile bilgilendirmelerde bulundu. Kadın öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunan ekipler, diğer öğrencilere de önleyici faaliyetler hakkında bilgi verildi.

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