Üniversite öğrencileri e-ticaret eğitimi aldı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen “E-Ticaretin yolculuğu” programında dijital ticarete yönelik bilgiler aldı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte danışmanlık şirketi kurucusu Şahin Uzunşimşek, eğitim, en az iki yabancı dil bilme ve stajın önemi üzerinde durdu. E-ticarette kişilerin satın alma deneyimlerinin ve araçlarının bilinmesi gerektiğinden bahseden Uzunşimşek, bu alanda kullanıcı yorumlarının, alınacak ürünün dışarıda daha zor bulunmasının ve indirim takibinin kolaylığının büyük rol oynadığına işaret etti.

Pandemi ile birlikte kişilerin evde daha çok vakit geçirmesinin, elektronik cihazlardaki zaman geçirme süresini ve çevrimiçi alışverişi artırdığını söyleyen davetli konuşmacı, insanların alışkanlıklarının ve satın aldığı ürün kategorilerinin büyük oranda değiştiğini grafiklerle gösterdi. Günümüzde insanların dışarıdan alacağı ürüne bile önce internetten baktığını belirten Şahin Uzunşimşek, kişilerin bu çevrimiçi mağazalara büyük oranda reklam yoluyla geldiğini sözlerini ekledi.

Çevrimiçi alışverişte kullanılan cihazlar arası tanıma, ürün öneri ve arama barı algoritmaları, artırılmış gerçeklik ile ürün deneme teknolojileri sayesinde 2021 yılında; hızlı alışveriş, kapıya teslimat, temassız teslimat ve kapıda ödemenin yeni alışveriş şekilleri olduğunu söyleyen Şahin Uzunşimşek, 2022 yılında alışveriş platformları ile sosyal medya platformlarının daha fazla birleşeceğini, “super apps” denilen alışveriş uygulamalarının çoğalacağını ve çevrimiçi alışverişin daha da artacağını dile getirdi.

Bu sektöre yatırım yapmak için geç kalınmadığını ifade eden Uzunşimşek, dünyada internetten alışveriş oranının sadece yüzde 15 olduğunu söyleyerek, bu oranın daha da artmadan girişimcilerin e-ticaret sektörüne adım atabileceğini belirtti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.