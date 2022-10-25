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Umre seminerleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü umre yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlara seminerlerine başladı.

DÜZCE 25.10.2022, 11:59
Umre seminerleri başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü umre yolculuğuna çıkacak olan vatandaşlara seminerlerine başladı.

Düzce’de 20 günlük umre programlarına katılacak vatandaşlara yönelik İl Müftülüğü tarafından seminerler başlatıldı. Bu bağlamda Müftü Rüstem Can tarafından 1 Kasım 2022 tarihinde umre yolculuğuna çıkacak 20 günlük servisli umre turuna kayıtlı olan umre adaylarına eğitim verdi. Umre ile ilgili bilgiler veren Rüstem Can, umrecilere kolaylıklar ve başarılar diledi.

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