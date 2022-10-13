Son Dakika
UMKE ekibinden yerinde sağlık hizmeti
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Günlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yerinde sağlık hizmeti veriyor.
DÜZCE 13.10.2022, 11:31
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Günlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yerinde sağlık hizmeti veriyor.
Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri kent meydanında Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Düzce Gençlik Günleri’ etkinliklerinde festivale katılan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti veriyor.