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Uluslararası öğrenciler “Biz Bir’iz” projesinde buluştu

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu, 2020-2021 akademik yılının sonunda 47 ülkeden şehrimize gelerek, Düzce Üniversitesi’nde akademik eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

DÜZCE 28.06.2021, 10:58
Uluslararası öğrenciler “Biz Bir’iz” projesinde buluştu

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu, 2020-2021 akademik yılının sonunda 47 ülkeden şehrimize gelerek, Düzce Üniversitesi’nde akademik eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Uluslararası Öğrenci Derneğinin desteği ile düzenlenen "Düzce’de Farklı Sesler Aynı Şeyi Söylüyor: Biz Bir’iz" isimli proje, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin bir araya geldiği toplantıda, öğrencilerin istek ve talepleri dinlenerek, katılımcılara yönelik eğitici ve bilgilendirici seminerler düzenlendi.

Karşılıklı hediyelerin de verildiği etkinlikte, uluslararası öğrencilerin yalnız olmadıklarına vurgu yapıldı.
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