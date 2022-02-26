Uluslararası öğrenci temsilcileri toplantıda buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrenim gören yurt dışı öğrencilerinin temsilcileri, uluslararası öğrenci derneğinde bir araya gelerek son çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Dünya’nın dört bir yanından Düzce’ye gelerek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Düzce’de uluslararası öğrenci derneğinde bir araya geldi. Dernek Başkanı Coşkun Zabunoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Düzce Üniversitesi’nde okuyan uluslararası öğrencilerin ülke başkanları katılım gerçekleştirdi. Düzce’de yaşam şartları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan öğrenciler, ilerleyen zamanlarda ülke kardeşliği adı altında etkinlik düzenlemeyi planlıyor.