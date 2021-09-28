Ulusal Yunus Emre öğrenci sempozyumu yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, sesi çağları aşan ve insanlığın ortak değeri haline gelen büyük şairimiz Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı kapsamında düzenlenen ve 2 gün süresince devam edecek olan Ulusal Yunus Emre Öğrenci Sempozyumu başladı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Yunus Emre’yi tam anlamıyla içselleştiremediğimizi, O’nun anlayışını sosyal yaşantımıza ve davranışlarımıza yansıtamadığımızı ifade ederek sempozyumda bu konuların cevaplarının bulunacağını söyledi. Fakülte olarak Yunus Emre’yi işlemeye, anlamaya, hatırlamaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Koç, sempozyumun hayırlı ve başarılı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmasına, sempozyuma bildiri gönderen ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek başladı. Coğrafyamızda kaderimize yön veren çok değerli düşünürlerin yaşadığını belirten Rektör Çakar, Yunus Emre’nin kendini bilmek sözüne atıfta bulunarak kendini bilmenin çok önemli bir farkındalık olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Çakar, “Kendini bilen insan başkalarını da bilir. Başkalarını bilen insanın onları önemsemesi, hakkı gözetmesi, tarafsız olması çok daha olası. İnsanın kendisini bilmesi sadece iç huzuru beraberine getirmiyor, başkalarının hakkını gözetmeyi, saygıyı, hürmeti ve objektifliği de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

İnsanın kendisiyle barışmasının, nefsine hakim olabilmesinin önemine vurgu yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, genç neslin nefis terbiyesine, hırs terbiyesine, bağımlılıkla mücadelede ve başkalarının hakkını gözetirken de nefis terbiyesine odaklanmasını tavsiye etti.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Karademir’in üstlendiği açılış oturumuna geçildi. Yunus Emre’nin dizeleriyle sözlerine başlayan Prof. Dr. Fevzi Karademir, günümüz dünyasında sevgi ve birlik davasını diriltmeye ihtiyacımız olduğunu ifade erek sözü ilk konuşmacı Prof. Dr. Sabahattin Küçük’e bıraktı.

Cennet kavramıyla konuşmasına başlayan Prof. Dr. Sabahattin Küçük, Yunus Emre’nin arzu ettiği cennetin, mutlak hakikatin kavranabildiği, birlik ve bütünlüğün idrak edilebildiği manevi cennet olduğunu söyledi. Gerçeği arayan kişinin, kendi olma durumuna ancak akılla ulaşabileceğini belirten Prof. Dr. Küçük; insanın kendi gerçekliği ve benliğini fark ederek insani yasa ve kurallara uygun yaşaması ve erdemli insan olarak topluma katılması gerektiğini vurguladı.

Açılış oturumun bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Yunus Emre gibi şahsiyetlerin, dönemin zor şartlarına rağmen sosyal hayatta var oluş fikrini aşılamaya devam ettiklerine dikkat çekti. Yunus Emre’nin ilk bilimsel biyografisinin Fuat Köprülü tarafından hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, O’nun tarikat kurmadığını ve sadece ilahilerle bilindiğini sözlerine ekledi. Yunus Emre’nin gerçekçi olduğunu ve ölümü kutsamadığını dile getiren Prof. Dr. Genç, insanın kendi benliğini, nefsini, dünya sevgisini yenmede en mühim aracın ilahi aşk olduğunu ifade etti.

Ulusal Yunus Emre Öğrenci Sempozyumu’nun ilk günü, düzenlenen oturumların ardından sona erdi.