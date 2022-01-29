banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'dan ilk mesaj!
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!

Ülkemizde ölümlerin ikinci nedeni

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ahmet Yabalak, inme hastalığının ülkemizde hastalık ölümlerinde ikinci sırada yer aldığını ayrıca Korona virüsüne yakalananlarda inme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

DÜZCE 29.01.2022, 10:05
Ülkemizde ölümlerin ikinci nedeni

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ahmet Yabalak, inme hastalığının ülkemizde hastalık ölümlerinde ikinci sırada yer aldığını ayrıca Korona virüsüne yakalananlarda inme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Dr. öğretim üyesi Yabalak, günümüzde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olan inme hakkında bilgiler paylaştı. İnme’yi, damarsal olaylar nedeniyle ani gelişen beyin hücrelerinde hasara ve buna bağlı bulgulara neden olan bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Yabalak, “5 hastanın dördünde neden, damar tıkanıklığı iken birinde kanamadır. İnme için en önemli risk faktörleri ileri yaş, hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara ve alkol kullanımı, kalp hastalıkları, aterosklerotik damar hastalıkları, atriyal fibrilasyon ve daha önce geçirilmiş inme olmasıdır” dedi.

“Erişkin yaşta sakatlığın ise en sık nedenidir”

İnme’nin ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kol ve bacakta genelde tek taraflı uyuşma ve veya güçsüzlük, gözlerde kayma, görme bozukluğu, denge bozukluğu gibi bulgular gösterdiğini kaydeden Dr. Yabalak, toplumda görülme sıklığı ile ilgili olarak ise “İnme’nin insidansı 150/10000 olarak hesaplanmıştır. İlimiz özelinde konuşacak olursak Düzce ilinde yılda ortalama 600 kişinin inme geçirmesi beklenir. Ülkemizde hastalık nedenli ölümlerin ikinci, erişkin yaşta sakatlığın ise en sık nedenidir. İnme geçiren hastaların yaklaşık üçte birini inmeye bağlı nedenlerden kaybetmekteyiz ve üçte birlik bir diğer kısımda bakıma muhtaç duruma gelmektedir” ifadelerinde bulundu.

“Covid Pozitif Olan Hastalarda İnme Riski Daha Yüksek”

İnme riskinin yaş arttıkça arttığını ifade eden Yabalak, sıklıkla 60 yaş üstünde hastalarda olmakla beraber daha nadir olarak gençlerde de görüldüğünü de sözlerine ekledi. Covid-19’un inme riskini arttırdığına işaret eden Dr. Ahmet Yabalak, “Covid-19 hem atardamarlarda hem de toplar damarlarda pıhtıya neden olabilen bir hastalıktır. Covid-19 tanısı konulan ve bakanlığın belirlediği kriterlere göre riskli olan hastalara da bu nedenle kan sulandırıcı tedavileri koruyucu olarak başlıyoruz. Koruyucu tedavilere rağmen Covid pozitif olan hastalarda inme riski daha yüksektir. İnme gelişen Covid hastalarında dikkat çeken bir diğer bulgu da maalesef pıhtı yükünü oldukça fazla saptıyoruz” diye konuştu.

“Risk faktörlerini düzenlemek lazım”

Ani olarak gelişen bir konuşma bozukluğu, yüzde kayma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, gözlerde bir tarafa kayma, görme bozukluğu, bilinçte bozulma gibi bulgular görüldüğünde hızlıca acil servise başvurulması gerektiğini vurgulayan Yabalak, “Bu saydığımız risk faktörlerini düzenlemek lazım. Kan basıncı kontrolünün sağlanması, kan şekeri kontrolünün sağlanması, özellikle LDL kolesterol yüksek ise seviyesine göre diyet ya da diyet ile birlikte ilaç tedavisine başlanması gerekmektedir. Sigara ve aşırı alkol alımı bırakılmalıdır. Akdeniz usulü beslenmeye dikkat edilmeli ve sedanter yaşamdan kaçınılmalı ve günlük yürüyüş gibi egzersizler yapılmalıdır. Eğer hekimimiz tarafından kan sulandırıcı kullanmamız önerildi ise de dozları aksatmadan kullanılmalı ve kontroller aksatılmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Erken dönemde tedavi önemli

İnmede erken dönemde tedavinin önemine vurgu yapan Ahmet Yabalak, “Damar tıkanıklığına bağlı inmelerde uygun hastalarda erken dönemde trombolitik tedavi dediğimiz kan sulandırıcı ve büyük damarlarda tıkanıklık olan hastalarda anjiyografi yöntemi ile damarın içerisinden pıhtının çıkarılması tedavileri bulunmaktadır. Beyinde büyük bir damar tıkanıklığı olduğunda ölen ve beslenmesi bozulan ancak ölmemiş hücreler bulunmaktadır. Eğer damar açılabilirse bu ölmemiş hücreleri kurtarabilir ve hastada gelişen felcin düzelmesini ya da gerilemesini sağlayabiliriz. İlk 4,5 saat içerisinde uygun olan hastalara damardan trombolitik tedavi dediğimiz kan sulandırıcı tedavi uygulanmaktadır. Bunun dışında beynin büyük damarlarında bir tıkanıklık olduğunda ilk 6 saatte ( bazen 24 saate kadar) anjiyo ile pıhtının çıkarılması işlemi yapılabilmektedir. Beyinde büyük damar tıkanıklığı olduğunda dakikada ortalama 1,9 milyon sinir hücresini kaybetmekteyiz. Bu nedenle tıkalı damarı açmaya yönelik tedaviler hızlıca uygulanmalı ve kurtarılabilecek maksimum sinir hücresi kurtarılmaya çalışılmalıdır” şeklinde konuştu.

Girişimsel Nöroloji İşlemleri Yakın Zamanda Başlayacak!

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde damardan kan sulandırıcı tedavinin uygun hastalara verildiğini belirten Dr. Yabalak, “Girişimsel Nöroloji uzmanı olarak benim de göreve başlamam ile birlikte gerekli organizasyon, malzemelerin teminiyle anjiyo ile damardan pıhtı çıkarılması işlemleri Hastanemizde de yapılmaya başlayacak. Günümüzde artık bu tedaviler ile büyük damar tıkanıklığına bağlı felçlerde hastaların yarısı günlük yaşamında bağımsız hale gelebilmekte ve ölüm oranları 10 hastada 1’e kadar gerileyebilmektedir. Maalesef her hasta bu tedavileri almaya uygun olmamakta. Bu tedavileri almaya uygun olan hastaların da tedavilerden fayda oranı oldukça yüksek olduğu için hızlıca değerlendirilip endikasyonu var ise uygulanmalıdır” dedi.

İnme Polikliniği Hizmet Vermeye Başladı

Düzce Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Kliniği’nin her hafta Cuma günleri “İnme Polikliniği” hizmeti vermeye başladığı bilgisini paylaşan Dr. Ahmet Yabalak, “Daha önce geçirilmiş inme öyküsü olan, beyin damarlarında darlık saptanmış olan hastalar, tekrar inme geçirme riskini azaltmaya yönelik ikincil koruyucu tedavilerinin düzenlenmesi ve takiplerinin planlanması amacı ile Hastanemiz İnme Polikliniğine başvurabilirler. Önemli bir toplum sağlığı problemi olan İnme’nin ve İnme’de güncel tedavilerin önemini bilip bu konuda desteklerini esirgemeyen Dekanlığımız ve Başhekimliğimize teşekkür ederim. Onların destekleri sayesinde Hastanemizde de ilerleyen süreçte bu önemli tedaviyi uygulayarak hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11