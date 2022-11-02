Ulaşımdan güzergah değişikliği yapıldı

Asar Deresi Projesi dolayısıyla araç trafiğine kapatılan yollar nedeniyle trafik yoğunluğu ve zorunlu güzergah değişikliği yapıldı. Düzce Belediyesi önünden geçerek Necip Güney Sokak üzerinden Kızılay meydanına dönen araçların hem trafik yoğunluğuna hem de seyahat sürelerinin uzaması sonrası güzergahlarda yeniden düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre otobüs sefer güzergahları; 14 Muncurlu, 42 Doğanlı, 20 Şıralık, 19 Yeşilçimen, 31 Musababa ve 29 Günbaşı araçları Kervan, Eski Bolu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi, AVM, Pazaryeri güzergahını kullanacak.

16 Esentepe, 14 Güzelbahçe, 40 Yeşiltepe, 17 Çamlıevler, 15 Demetevler, 9 Küçük Sanayi, 7 Konuralp, 27 Çamköy, 18 Metek, 33 Tepecik, 32 Dereli, 28 Çavuşlar, 23 Çakırlar, 50 ve 51 Boğaziçi araçları; Çoban, Rasim Betir Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi , AVM, Pazaryeri güzergahını kullanacak.

8 Enbia - Otogar araçları; Çoban, Rasim Betir Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi, AVM , Kızılay Işıklarından Sol, Ela Bahriye Bulvarı, Saatçigil Caddesi, sonrasında normal güzergahını kullanacak.

10 Memur-Sen araçları; Kervan, Mimar Sinan Caddesi, Celal Kasapoğlu Caddesi, Eski Bolu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi , AVM, sonrası aynı güzergahını kullanacak.

25-26 Arapçiftliği araçları, Kervan, Eski Bolu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Rasim Betir Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi, AVM, sonrasında aynı güzergahını kullanacak.

Pazaryerinden hareket eden araçlar için herhangi bir değişiklik yapılmadı.