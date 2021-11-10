Ulaşımda karekod dönemi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Ulaşım AŞ’nin kent kart uygulamasına karakod getirildi.

Düzce’nin şartlarına göre toplu taşıma araçlarını değiştirerek sefer sıklığı ve güzergah sayısını artıran Düzce Belediyesi, kent kart uygulamasıyla da yolcular için kolaylık sağladı. Ulaşım A.Ş. son olarak kent kart ile birlikte yeni bir AR-GE çalışması yaparak Düzce’de ilk defa uygulanacak olan uygulamayı hayata geçiriyor. Kent kart mobil kare kod ile kart taşıma ve kaybetme endişesini sonlandıracak uygulama büyük kolaylık sağlayacak. Karekodu oluşturmak isteyen vatandaşlar yükleme noktasında veya uygulama üzerinden tek sefere mahsus 12 TL karşılığında QR biletini oluşturabilecek. Yolcular cep telefonlarına yüklenen Kent Kart Mobil uygulamasındaki QR kodu ile toplu taşıma araçlarından yararlanabilecek.

Tek kullanımlık bilet

Kent kart, Düzce’de tek kullanımlık bilet uygulamasını da hayata geçiriyor. Daha önce iki kullanımlık biletleri kaldıran kent kart, 24 saat sürecek tek kullanımlık kartları da yükleme noktalarına vermeye başladı.