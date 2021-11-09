Uğurlu öğrencilerden farkındalık çağrısı

Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Lösemili Çocuklar Haftası ile Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekti.

Lösemili Çocuklar Haftası’nda çocuklara destek olmak ve lösemi hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına başlattığı turuncu maske çağrısına, Uğurlu öğrenciler de destek verdi. Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi’nde U-Tigers Club başkanlığında, Sanat Kulübü öğrencileri, arkadaşlarına ve öğretmenlerine umudu ve aynı zamanda iyiliği simgeleyen turuncu maskeler dağıttı. Öğrenciler “lösemi ile mücadele eden çocuklar ve ailelerinin farkındayız ve yanlarındayız” mesajı verdi.

Organ bağışına dikkat çekildi

Organ Bağışı Haftası kapsamında ise Düzce Üniversitesi Organ Nakli Bağış Birimi Eğitimcisi Esin Er, 9. ve 10. sınıf öğrencilerine seminer verdi. Öğrencileri organ bağışı konusunda bilgilendiren Esin Er, nakil binlerce hasta olduğuna ve toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.