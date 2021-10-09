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Uğurlu öğrenciler seçim heyecanı yaşadı

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi’nde seçim heyecanı yaşandı.

DÜZCE 09.10.2021, 09:48
Uğurlu öğrenciler seçim heyecanı yaşadı

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi’nde seçim heyecanı yaşandı.

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Tigers Club okul başkan ve başkan yardımcılığı için seçim heyecanı yaşandı. Uğur Okullarının öğrenci topluluğu olan Tiger Clup başkanlığı içim öğrenciler yoğun seçim çalışması yaparken, sandık başına giden öğrenciler okul başkanlığına Enes Tütüncü’yü, Tiger Club Okul Başkan Yardımcılığına ise Rabia Tok’u seçtiler.

Öğrencilerin oyları ile seçilen Enes Tütüncü ve Rabia Tok okulun Tiger Club bayrağını teslim aldılar.

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