Uğurlu öğrenciler geri dönüşümü öğreniyorlar

DÜZCE(İHA) – Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları dönüştürerek kompost gübre haline getiriyorlar.

Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları faydalı hale getiriyor. 9 ve 10. sınıf öğrencileri biyoloji zümresi liderliğinde Evsel atıkları kompost gübre yapmayı öğreniyorlar. Öğrenciler hem geri dönüşümü öğreniyorlar hem de doğayı korumayı.