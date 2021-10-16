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Uğurlu öğrenciler geri dönüşümü öğreniyorlar
DÜZCE(İHA) – Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları dönüştürerek kompost gübre haline getiriyorlar.
DÜZCE 16.10.2021, 09:53
DÜZCE(İHA) – Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları dönüştürerek kompost gübre haline getiriyorlar.
Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri evsel atıkları faydalı hale getiriyor. 9 ve 10. sınıf öğrencileri biyoloji zümresi liderliğinde Evsel atıkları kompost gübre yapmayı öğreniyorlar. Öğrenciler hem geri dönüşümü öğreniyorlar hem de doğayı korumayı.