Uğurlu öğrenciler antik tiyatro ve müzeyi gezdi

DÜZCE (İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri Konuralp bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiği antik kenti ardından da Konuralp müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Prusias Ed Hypium Antik Tiyatrosu 7’den 70’ e herkes meraklı gözlerle geziyor. Bu kapsamda Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Antik Tiyatro’yu ziyaret ederek antik tiyatro ve eserlerle ilgili bilgi veren arkeoloğu ilgiyle dinledi. Öğrenciler, Antik Tiyatroda kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını gözlemledi. Meraklı gözlerle tarihi yapıları inceleyen ve merak ettiklerini soran öğrenciler arkeologlar tarafından bilgilendirildi. Tarihi basamaklarda oturan ve sahne girişlerini de gezen minikler, ilk kez karşılaştıkları tarihi yapıyı yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler daha sonra ise Konuralp Müzesini gezerek okullarına geri döndüler.