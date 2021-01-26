Uğur’dan Düzcespor, ‘Hatıra Bilet’ kampanyasına destek

DÜZCE(İHA) – 3. lig 4. grupta mücadele eden Düzcespor tarafından başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül’den de destek geldi.

Misli.com 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Düzcespor, “Hatıra Bilet” kampanyası başlattı. Pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oynanması tüm futbol kulüplerinde olduğu gibi Düzcespor’da da maddi kayıplara neden oldu. Bu sıkıntıların üstesinden Düzcespor’a gönül veren taraftarları ile gelmek isteyen yönetim Hatıra Bilet kampanyasını hayata geçirdi.

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül’de ‘Hatıra Bilet’ kampanyasına destek verdi. Düzcespor’a ligin 2. yarısında başarılar dileyen Sarılgül, tüm Düzcespor sevdalılarını bilet almaya davet etti.