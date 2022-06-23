Uğurda mezuniyet heyecanı

Eğitim döneminin sone ermesiyle Düzce Özel Uğur Okulları kampüsünde diploma heyecanı yaşandı. Diplomalarını alan öğrenciler kep attı, öğretmenlerinin alkışları arasında mezuniyet coşkusu yaşadı.

2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte liselerden mezun olan öğrencilerde diplomalarına alarak mezun oldular. Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri de uzun öğrencilik hayatlarına yapılan görkemli mezuniyet töreni ile nokta koydular.

Okulun kampüsünde yapılan mezuniyet törenine okul kurucusu Gökhan Sarıgül, okul yönetimi öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Sarıgül, “Düzce Özel Uğur Okulları olarak çocuklarımıza vatan, millet aşkını vermeye çalışıyoruz. Bu eğitim kurumumuzun ilk önceliği. Bunun yanı sıra topluma yararlı insanlar olmanın temel niteliklerini de akademik eğitim ile birlikte veriyoruz. Bizim için bu çok önemli. Ahlaki, sosyal eğitimlerin yanında akademik eğitimi de bırakmıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ülkemizin ihtiyacı olan en gözde meslekleri, üstün nitelikli orta öğretim eğitimi, sağlam karakterleri ile birleştirsinler ve yurdumuza, insanlarımıza aşkla, sevgiyle hizmet etsinler. Bu noktada biz öğrencilerimize verdiğimiz ahlaklı, terbiyeli insan olma niteliklerini üniversitede görecekleri eğitim ile harmanlasınlar ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insanlar olsunlar. Biz çocuklarımıza her zaman güvendik ve güveniyoruz. Sevgili öğrencilerimiz yolunuz, bahtınız açık olsun. Ancak burada bir eviniz olduğunu asla unutmayın. Buradan mezun oluyor olmanız bu kapıları kapattığını anlamına gelmesin” dedi.

Konuşmaların ardından okuldan mezun olan öğrenciler yapılan törenle diplomalarını aldı. Programın sonunda mezun olan öğrenciler okullarının renklerinde balonları gökyüzüne bıraktılar. Ardından kep atarak mezuniyetlerini coşku içinde kutlarken, okuldan ise öğretmenlerinin oluşturduğu koridordan geçerek alkışlar arasında ayrıldılar.