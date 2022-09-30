Uğur Okulları’ndan kitap okuma etkinliği

Düzce Uğur Okulları, geleneksel kitap okuma etkinliği düzenledi.

Uğur Okullarının geleneksel kültürünü oluşturan ve her yıl aynı istikrarla sürdürdüğü "Kitap Benim" etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçelerinin yanı sıra Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte,

Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi ile bu yıl eğitim öğretime başlayan Uğur Ortaokul öğrencileri ve okul yöneticileri kitap okudu. Okul binası dışında gerçekleştirilen etkinlikte farkındalık oluşturuldu.