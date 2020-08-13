Uğur okullarında sosyal mesafeli toplantı
ÖZEL DÜZCE UĞUR FEN VE ANADOLU LİSESİ, 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE ÖĞRETMENLER İLE SOSYAL MESAFELİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2021 Eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenler ile sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirildi.
Korona virüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesi ile öğrencilere uzaktan eğitim veren Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğretmenler ile bir araya gelerek sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdi. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, öğretmenler ile yapılan toplantıda pandemi süreci yönetimi ve kuralları, zümre toplantıları, öğrencilerin daha verimli ve sağlıklı bir yıl geçirmesi konuları üzerine toplantı yaptıklarını dile getirdi. Sarıgül: “ Uğurlu kadronun başarılı bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Öğretmenlerimize 2020-2021 eğitim döneminde içinde yapılacak çalışmaları görüştük. Güzel bir eğitim öğretim dönemi geçirmek için ön görüşmelerimizi yaptık” dedi.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25