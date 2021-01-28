Uğur okulları öğrencilerine desteğe devam ediyor

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerini desteklemeye devam ediyor. Ara tatilde de öğrencilerin konu kaybı yaşamaması çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi bütün hayatı olumsuz etkilerken Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar da eğitim uzaktan verilmeye devam etti. 12. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine destek vermek için ara tatilde Uğur Okulları yüz yüze eğitime devam ediyor. Destekleme ve yetiştirme kursları veren Uğur okulları böylece öğrencilerinin yanında olduğunu da gösterdi. Öğretmenlerinde büyük özveri gösterdiği kurslarda ise maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğrenciler eğitim alıyor. 25 Ocakta başlayan eğitimlerde öğrenciler hem sınıfta ders özlemlerini gideriyor, hemde uzaktan eğitimde eksik kaldıkları konuları yüz yüze eğitimle gidermeye çalışıyorlar.