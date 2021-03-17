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Uğur Okulları bursluluk sınavı yapılacak

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 25-26 Mart 2021 tarihlerinde okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

DÜZCE 17.03.2021, 09:39
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Uğur Okulları bursluluk sınavı yapılacak

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 25-26 Mart 2021 tarihlerinde okullarda yüz yüze gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS) Türkiye genelinde 25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Okullarda, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenecek sınavı, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Yüzde 100’e varan eğitim bursu şansı

Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek, öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak.

“Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak kurgulanan eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Hedefimiz Türkiye’nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak. Uğur Bursluluk Sınavı’na katılan öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre eksiklerini görme şansı bulacak ve kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler gelecek eğitim öğretim dönemi için burs kazanma şansı kazanacak” dedi.

Başvuru sırasında ve sınav günü HES Kodu kontrol edilecek

Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek sınava başvuran tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınava kabul edilecek. Öğrencilerin HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınıflara giriş ve çıkışlar, yoğunluk yaşanmaması için sırayla ve mesafeli olarak yapılacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi kesinlikle yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. Sınıflar, her sınav bitiminde mutlaka havalandırılacak ve dokunulan tüm yüzeylerin dezenfekte edilmesi sağlanacak. UBS’ye başvurular Uğur Okullarından, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılacak.
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