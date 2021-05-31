Tutuklular okuyarak hayata hazırlanacak

Düzce Cezaevinde kalan hükümlülerin okuyarak rehabilite olması ve cezaevinden çıktıkları zaman hayata daha bilinçli tutunabilmeleri için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kitap kampanyası başlatıldı. Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan kampanya Düzce ise Adliye binasında düzenlenen tören ile başladı.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı ortaklığında düzenlenen, ceza ve tutukevlerinde kalan hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra hayata adapte olması ve rehabilite edilerek suçtan uzaklaşmaları amacıyla “Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası” düzenlendi. Düzce’de kampanyanın başlangıcı ise adliye binasında düzenlenen tören ile başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kurum müdürleri Adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, “Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığı edinmesi ise çok daha gerekli ve acil bir ihtiyaçtır. Bu nedenle infaz kurumunda barındırılan hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve bunun devam ettirilmesi için her ceza infaz kurumunda kütüphane oluşturularak, tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sunulmuştur. Kitap okumak hükümlü ve tutuklular için çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. Kitap okuyan hükümlü ve tutuklular hem kendini geliştirecek, bilgilerini arttıracak hem de infaz kurumunda kaldıkları odalardaki diğer hükümlü ve tutuklulara olan iletişimlerini güçlendirecektir. Böylece daha uyumlu ve huzurlu bir ortamda cezalarını infaz edeceklerdir. Ayrıca hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu idaresi ve infaz memurlarıyla olan iletişimi de güçlenecek ve bu sayede infaz sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayacaklardır. Daha da önemlisi cezasının infazı sürecinde bol bol kitap okuyan hükümlü ve tutuklular rehabilite olacak kendini geliştirecek ve infazı tamamlandıktan sonra tahliye olduğunda kendini dışlanmış hissetmeyecek, topluma uyum sağlamada, adapte olmada her hangi bir sorun yaşamayacaktır. Böylece ıslah olan hükümlü veya tutuklu topluma kazandırılmış olacak, tekrar tekrar suç işleyerek toplumsal barışı ve huzuru bozmayacaktır. İşte bu nedenle infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların sürekli olarak kitap okumaları teşvik edilmekte ve kitap okuyanlar ödüllendirilmektedir” dedi.

Düzce Vali Cevdet Atay ise konuşmasında, “Bu kadar yararlı bir kampanyanın hayata geçirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı hükümlülerimizin hayata yeniden kazandırılması için önemsiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar yanlarında getirdikleri kitapları Adliye Binasında bulunan kitap bağış kutularına bıraktılar.