Türkiye’de ilk özel çocuk özel aile üniversitesi

Düzce Üniversitesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandırma amacıyla “Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi” başlıklı iş birliği protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile davetli konuklar ve akademik personeller katıldı. İş birliği protokolünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç imzaladı.

Üniversite hayalini gerçekleştirecekler

Protokol; Düzce il merkezinde bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin projeye katılımına ilişkin esasları kapsıyor. Proje ile özel gereksinimli öğrenciler, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri eşliğinde, Konuralp Yerleşkesinde üniversite deneyimi elde edecek.

Bilişsel, fiziki, sosyal ve duygusal ihtiyaçlara yönelik etkinlikler düzenlenecek

Özel gereksinimli öğrencilerin bilişsel, fiziki, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik faaliyet ve etkinliklerin de yürütüleceği proje kapsamında özel öğrenciler üniversite hayallerini de gerçekleştirmiş olacak. Proje sonunda ailelerin, öğretmen ve okul idarecilerinin de katılacağı bir mezuniyet töreni düzenlenmesi ve öğrencilere katılım belgesi verilmesi de planlanıyor.

Projede aileler ve öğretmenler de olacak

İmza töreni sonrası düşüncelerini dile getiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, önce hayal ederek başladıkları projenin Türkiye’de bir ilk olacağına dikkat çekti. Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi projesinin kalıcı olacağını ve her eğitim döneminde uygulanacağını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, projede aileler ve öğretmenlerin de olacağını belirterek özel öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Türkiye’ye örnek proje

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda özel eğitime çok önem verdiğini dile getirerek Türkiye’ye örnek projeyle bu çalışmaların taçlandırılacağını sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi’nin destekleri ve özel gereksinimli öğrencilere yaşatılacak güzel süreçler için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç’a teşekkür eden Tamer Kırbaç, heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade ederek iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.