Türkiye’de bir ilk: "Propolis zeytinyağında çözülüyor"

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile geliştirilen özel bir teknoloji ile propolisi zeytinyağında yüksek oranda çözmeyi başaran Arı Mucizesi, ‘propolis sadece alkolde çözünür’ iddiasını çürüttü.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi Kurucularından Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, geliştirdikleri teknoloji ile propolisi zeytinyağında çözüldüğünü belirterek, bilimsel araştırmalarla Arı Mucizesi Akademisinin alkolün propolisteki faydalı bileşiklere zarar verdiğini ayrıca alkolde çözünen propolisin çocukların kullanımına uygun olmadığını dile getirdi.

Kaya “Propolis, arılar tarafından bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından toplanan, doğal bir arı ürünüdür. Arılar propolisi, kovandaki petek gözlerini kaplamak için kullanır. Burada amaç arının kovanını bakteri, virüs ve mantarlardan korumasıdır. Propolis, kovandan toplandığında balmumu ile karışık halde bulunur. Balmumunu vücut sindiremediği için ham propolisin mutlaka özütlenerek tüketilmesi gerekir. Arılar, uygun rec¸ine bulamadıkları do¨nemde zift, boya gibi zararlı maddeleri de toplayıp propolis bünyesine katabilirler. Propolis karıştığı bu zararlı maddelerden, iyi analiz yöntemleriyle uzman bir ekip tarafından ayrıştırılmalıdır. Bunun için propolisin bir laboratuvar ortamında özütlenmesi şarttır. Özütleme işlemi sırasında, ham propolisteki balmumu atılarak yararlı bileşenler saf hale getirilir. Bu haliyle propolis artık vücutta sindirilebilir, bizim kullandığımız şekle dönüşür” dedi.

“Zeytinyağı en etkili ve sağlıklı yöntemdir”

Arı Mucizesi akademisi ile propolisin daha sağlıklı ve daha etkili olabilmesi için yaptıkları çalışmalar da zeytinyağının en sağlıklı yöntem olduğunu dile getiren Ertuğrul Kaya, “Arı Mucizesi Akademisi olarak, propolisin kimyasal içeriği ve reçinemsi yapısı nedeniyle tek başına su ile özütlenmesi mümkün değildir. Zaten eğer bu mümkün olsaydı her yağmur yağdığında kovandaki petekler eriyip giderdi. Bilimsel kaynaklarda da propolisin özütlenmesinde su ile birlikte etanol, glikol, gliserol gibi alkol bazlı maddeler ve zeytinyağının kullanılması gerektiği belirtilir. Bunlar arasında zeytinyağıyla özütleme işlemi en etkili ve sağlıklı yöntemdir. Özelikle alkolde özütlenen propolis, çocukların kullanımına uygun değildir. Ayrıca yapılan araştırmalarda, alkolün propolisteki bazı faydalı bileşiklere zarar verdiği de tespit edilmiştir. Özütleme işleminin ardından propolisteki değerli bileşenler, yani fenolik ve flavonoidler elde edilir. Bugün propolisin insan sağlığı üzerinde tespit edilmiş pek çok faydası, bu bileşiklerin elde edilmesiyle oluşur” şeklinde konuştu.

“Piyasada satılan propolislerin şifasından bahsedilmez”

Türkiye’de satılan alkolle çözülen propolislerin çocuğunun şifasından bahsedilemeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Kaya, “Propolisin özütlenmesi sırasında alkol kullanılırsa, propolisle birlikte balmumu da çözüneceğinden, ham propolisi sadece alkolle özütlemek mümkün değildir. Propolisin yararlarından tam olarak faydalanabilmek için mutlaka su ile beraber zeytinyağı gibi güçlü bir çözücünün de kullanılmış olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde propolisin, antioksidan, antimikrobiyal, antienflamatuvar, antikanserojen, antiviral etkilerinden; yani şifasından bahsetmemiz mümkün olmaz. Eğer propolis zeytinyağında çözünürse, hiçbir yararlı bileşenine zarar gelmez. Ancak zeytinyağında çözme işi oldukça zor, hatta kimine göre imkânsız bir iştir. Bu yüzden piyasada satılan propolislerin hepsi alkolde çözünmüş şekildedir. Özel olarak geliştirdiğimiz, patenti Arı Mucizesi firmasına ait olan özel bir teknoloji sayesinde propolisi zeytinyağında çok yüksek oranda çözmeyi başardık. Şu an piyasada etkinliği en yüksek propolisi üreterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Analiz raporları ise www.arimucizesi.com sitesinden görülebilir” ifadelerinde bulundu.