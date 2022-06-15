Türkiye’de altı yerde var 7.’si Düzce’de olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile yapılan, Türkiye’nin 7. Bilim Merkezi açılış için gün sayıyor.

Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleri ve TÜBİTAK’ın destekleriyle hayata geçirilecek olan Bilim Merkezi’nde inşaat çalışmaları sürüyor. Düzce ve Türkiye’ye bilim alanında katma değer sağlayacak olan Bilim Merkezi’nin inşaatının 90’ı tamamlandı.

Kısa sürede kalan inşaat çalışmaları da tamamlanarak Türkiye’nin yedinci Bilim Merkezi hizmet vermeye başlayacak. 3,7 Milyon TL yatırım ile Sosyal Yaşam Merkezinden Bilim Merkezine dönüştürülen alanda Konya ve Bursa bilim merkezleriyle işbirliği ile geleceğin bilim insanları yetişecek.

"Her işin başı eğitim"

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte TÜBİTAK tarafından sergi ve atölyelerin oluşturulmasına yönelik iç kısmının dizaynı için 15 Milyon TL’lik bir yatırımla faaliyetlerine başlayacak olan merkez hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında eğitim yatırımlarına önem veriyoruz. Okul inşaatlarımızın yanı sıra Bilim Merkezimiz için de çalışmalarımıza kısa bir süre önce başlamıştık. İnşaat çalışmalarının bitmesine kısa bir süre kaldı. Hep birlikte, başta Düzce olmak üzere bölge ve ülkemizde bilime yön verecek nesillerin yetişeceği merkezimin açılışı için şimdiden heyecan duyuyoruz. Çocuk ve gençlerimiz, bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek öğrenecek. Öğrendikçe ufukları açılacak. Eğitime olana yatırımlarımız kesintisiz olarak devam edecek” şeklinde konuştu.