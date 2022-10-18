Türk Yoğun Bakım Derneği bölge toplantısı yapıldı

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen, Türk Yoğun Bakım Derneği Bölge Toplantısı’nda “Ekstrakorporeal Organ Destek Tedavilerinde Güncel Yaklaşımlar” konusu ele alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, davetli misafirler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli araştırmacı akademisyenleri bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, yoğun bakım ünitelerinin sağlık sisteminin en önemli aşamalarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen bu tür toplantıların önemini dile getiren Dr. Yılmaz, katılım gösterenlere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yoğun bakımların önemine değinerek, özellikle pandemi döneminde bunun herkes tarafından daha da iyi anlaşıldığını vurguladı. Bu süreçte tüm sağlık personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Sözbir, toplantının yararlı olmasını temenni ederek, toplantıyı düzenleyen ve katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra toplantı, yoğun bakım cihazlarının, yoğun bakım uzmanlarına tanıtımı ile başladı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, derneğin kuruluş tarihini, amacını ve bu güne kadar yaptıklarını katılımcılarla paylaştı. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin ve uzmanlarının iyi değil, çok iyi olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Demirkıran, yapılan ameliyatların başarısının, hastanenin kalitesinin, yoğun bakım ünitesinin ve uzmanlarının kalitesine bağlı olduğunu söyledi.

Toplantı, gerçekleştirilen panel oturumları ile sona erdi.