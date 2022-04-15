banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Turizmciler tecrübelerini paylaştı

DÜZCE (İHA) – Turizm sektörü temsilcileri, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun düzenlediği panelde bilgi ve deneyimlerini anlattı.

DÜZCE 15.04.2022, 17:15
Turizmciler tecrübelerini paylaştı

DÜZCE (İHA) – Turizm sektörü temsilcileri, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun düzenlediği panelde bilgi ve deneyimlerini anlattı.

Panel, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Panelin ilk konuşmasını yapan Bolu Narven Oteli Müdürü İbrahim Yüksel, turizmin severek yapılması gerektiğini, bu sektörün başka sektörlerle iç içe çok geniş bir alanı kapsadığını ve ülke ekonomisinde lokomotif görev üstlendiğini söyledi. Uzun mesai saatlerinin insanı yorduğunu ancak severek yapılması neticesinde karşılığının alınabildiği bir sektör olduğunu belirten Yüksel, turizmde çalışmanın insana hayal edemeyeceği fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Pandemi sonrasında güvenli otel, güvenli hizmet sertifikalarına daha çok önem verildiğini söyleyen İbrahim Yüksel, bu konuda uluslararası standartları yakalayan işletmelerin müşteri çekmede üstünlük elde ettiğini ifade etti. Turizmde yenilik kavramının önemine de değinen Yüksel, yenilik sunmanın bir tercih olmaktan çok bir zorunluluk halini aldığını vurguladı.

"Sektörde eğitimsizliğin eksikliğini hissediyorum"

Panelin ikinci konuşmasını gerçekleştiren şef Yavuz Erinmezkaptan, sektörde okullu değil alaylı olduğunu belirtti. Turizm sektöründe alaylı olmanın da kişiye farklı bir deneyim kazandırdığını söyleyen Erinmezkaptan, ilerleyen zamanlarda turizm eğitiminin eksikliğini çektiğini ifade etti. "Turizm, turizm eğitimi alan profesyonel insanların yapması gerektiği bir alandır" diyen Yavuz Erinmezkaptan, turizmin her kolunda yetişmiş, kalifiyeli elemanın önemine dikkat çekti. Erinmezkaptan, otelciliğin hizmet ağırlıklı olduğunu ve daha fazla müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığını söyledi.

"Düzce’de turizm çok daha iyi yerlere gelecek"

Düzce’nin ve Akçakoca’nın gastronomik gücüne dikkat çeken Erinmezkaptan, lezzetlerin daha fazla tanıtılması ve farklı reçetelerle yorumlanarak misafirlere sunulma potansiyelinin olduğunu vurguladı. Ayrıca Düzce’nin doğal, kültürel turizm cazibelerine de değinerek, Düzce’de ve Akçakoca’da turizmin şimdi olduğu halinden çok daha iyi konumlara geleceğine olan inancını paylaştı.

"İnsan ilişkilerini iyi yönetebilen bu işte başarılı olur"

Panelin son konuşmasını yapan seyahat acentesi sahibi Ömer Özcan ise turizmde pazarlamanın önemine dikkat çekti. İnsan ilişkilerini iyi yönetebilenlerin başarıya diğerlerinden daha erken ulaşacağını söyleyen Özcan, üniversitelerin herhangi bir turizm bölümünden mezun olanların bu özelliklerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Acenteciliğin ürün veya hizmet satmaktan çok ’hayal satmak’ olduğunu vurgulayan Özcan, aynı zamanda sektörün dijital yönüne de dikkat çekerek, gelişen teknolojilerden haberdar olmanın, bu teknolojilerden yararlanmanın mühim olduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan konuşmacılar, panel sonunda Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci eşliğinde yeni yapılan mutfakta incelemelerde bulundu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
10°
açık