Türbeye 40 gün arayla ikinci kez zarar verdiler

Konuralp Bey’in silah arkadaşlarından Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 40 gün arayla ikinci kez zarar verildi. Tadilatı kısa süre önce tamamlanan türbe için Düzce Belediyesi yeniden harekete geçti.

Konuralp’te bulunan Konuralp Bey’in silah arkadaşı Ali Hamza Efendi Hazretlerinin türbesinin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Camları kırılan, içerisi dağıtılan ve sandukanın üzerindeki sarığı tavana asılan türbenin eski haline gelmesi için yeniden çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından belirli periyotlarla bakım ve temizliği gerçekleştirilen, yaklaşık 40 gün önce ise eksiklikleri giderilerek yenilenen Ali Hamza Hazretleri türbesi, bir kez daha kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Türbenin, camlarını kıran, içerisine sigara izmariti başta olmak üzere çöpler atan, sandukanın üzerinde bulunan sarığı tavan da bulunan lambaya dolayarak manevi değerlere büyük saygısızlık yapan kimliği belirsiz kişi veya kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla yeniden harekete geçen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de türbenin eski haline gelmesi, eksikliklerin giderilmesi ve kısa sürede vatandaşların ziyaretine yeniden açılması için çalışma başlattı.