Tuncay Şahin, proje ve yatırımları Ayşe Keşir ile paylaştı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i makamında ziyaret ederek, proje ve yatırımları anlattı.

TOBB Genel Merkezi’nde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Mesleki Eğitim İşbirliği protokol töreni için Ankara’ya giden Tuncay Şahin, tören sonrasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i makamında ziyaret etti. Tuncay Şahin, planladıkları projeler ve devam eden yatırımlar hakkında Keşir’e bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretinden dolayı Tuncay Şahin’e teşekkür eden Ayşe Keşir, Düzce’nin gelişimi için gereken desteği her zaman vermeye devam edeceklerini belirtti.