TÜGVA yaz okulu sona erdi

TÜGVA Düzce Temsilciliği tarafından açılan yaz okulu, düzenlenen program ile sona erdi.

Yaz okulunda çocuklar eğlenceli aktivitelerle eğlenirken, hem de manevi değerleri öğrendi. Sportif aktivitelerde okçuluk, futbol, basketbol ile eğlenceli vakit geçiren minikler, doğa kamplarıyla da çevre bilinci ile tanıştılar. Kent genelindeki ilk ve ortaokullardan toplam 350 öğrencinin eğitim alarak eğlendiği yaz okulu, yapılan program ile sona erdi.

Kredi Yurtlar Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Talha Sağlıklı, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, TÜGVA İl Temsilcisi Ersoy Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan TÜGVA Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu, "Bu yıl 350 öğrencimiz yaz okullarımıza kayıt yaptırdı. Okullarımızda sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar eğitimlerimiz devam etti. Ayrıca çocuklarımıza çeşitli sportif faaliyetler ve doğa kamplarıyla çevre eğitimi ve çevre bilinci kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Programın sonunda yaz okuluna destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketleri verildi.