TUBİTAK’tan Düzce’de inceleme

DÜZCE(İHA) – Çocukların bilim ve teknolojiyle buluşturulması hedefiyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından projelendirilen Bilim Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurulacak.

Düzce Belediyesi, çocukların bilimi daha iyi anlaması, deneysel ve uygulamalı etkinliler ile ulaşılabilir hale getiren Bilim Merkezinin kurulacağı yeri belirledi. 2017 yılında ilk olarak Başkan Özlü ile Düzce gündemine giren Bilim Merkezi için alternatif yerler arasında daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılması ön plana alınarak Cumhuriyet Mahallesinde Düzce Belediyesine ait Sosyal Yaşam Merkezi uygun olarak görüldü. 7 Bin metrekare alan içinde konuşlanacak olan Bilim Merkezinin alt katında sergi salonu olurken üst katında ise çocukların bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak öğrenebileceği atölyeler olacak.

Bilim Merkezinin kurulması için kolları sıvayan Düzce Belediyesi, Sosyal Yaşam Merkezini göstermesinin ardından TÜBİTAK’tan heyet gelerek binada incelemelerde bulundu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz’ın ağırladığı heyette; TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkan Yardımcısı Bekir Çengelci, TÜBİTAK Uzmanı Metin Barlas, İl Özel İdaresinden yetkililer yer aldı. Yaklaşık 3.7 Milyon TL yatırım ile Sosyal Yaşam Merkezi Bilim Merkezine dönüştürülerek TÜBİTAK’ın yatırım yapmasına olanak sağlanacak. TÜBİTAK yaptığı incelemelerinden ardından Bilim Merkezinin sergi ve atölyelerinin oluşturulması için 15 Milyon TL yatırım yaparak Düzceli çocukları bilim ile tanıştıracak.

Türkiye genelinde sadece 6 adet olan Bölgesel Bilim Merkezi için Düzce Belediyesi Bursa ve Konya Bilim Merkezleriyle işbirliği sağlanacak. Bursa Bilim Merkezinin tasarım ve planları örnek alınacakken Konya Bilim Merkezi ile atölyelerin eğitmenlerinin eğitimleri konusunda yardım alınacak. Bilim Merkezinin açılmasının Düzceli çocukların geleceği için çok önemli olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Bilim Merkezinin açılması için ilk çalışmayı 2017 yılında yapmıştık. Sosyal Yaşam Merkezimizin elverişli kullanımından dolayı burayı uygun gördük. TÜBİTAK heyeti de binayı çok beğendi. Binamızın onarımını yaptıktan sonra TÜBİTAK donanımını sağlayacak. Bir buçuk yıl içinde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı Bilim Merkezinden yararlanabilir hale getireceğiz. Çocuklarımız burada oyun oynayarak bilimi ve teknoloji öğrenecek ve önce ilimize sonra da ülkemize yararlı çalışmaların içinde olacaklar” ifadelerinde bulundu.

Bilimi, teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bir merkez kurmak için yola çıktıklarını kaydeden Başkan Özlü, “Bilime ve teknolojiye ağırlık veren toplumlar her zaman gelişecek ve önemli başarılara imza atacaktır. Düzce’den de bilim insanlarının çıkmasının önünü açıyoruz. Çocuklarımızın bilime, astronomiye, teknolojiye olan ilgilerini bu Bilim Merkezi ile pekiştirerek onları doğru yönlere kanalize edeceğiz. Bilim Merkezi ile sadece Düzce’nin değil ülkemizin de geleceğine yatırım yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.