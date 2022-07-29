TÜBİTAK destek verecek

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı’nın "Kabin Tipi Tam Otomasyon Boya Temizleme Makinesi" başlıklı projesi desteklenmeye layık görüldü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın (ARDEB) 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programında Düzce Üniversitesi’nin katma değerli projeleri desteklenmeye devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Budakçı’nın "Kabin Tipi Tam Otomasyon Boya Temizleme Makinesi" başlıklı projesi, ARDEB 1005 programı desteklenmeye layık görüldü. Desteklenen proje ile Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi öğretim görevlisi İzham Kılınç, doktora projesinin çalışmalarını yürütürken, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Orman Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Mustafa Korkmaz ise proje çalışmasına araştırmacı olarak katkı sağlıyor.

Projeleriyle ülkenin, bölgenin ve Düzce’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan Düzce Üniversitesi, başarılı akademisyenleriyle ve öğrencileriyle birlikte üretmeye devam ediyor.