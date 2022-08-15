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Traktör sürücülerine eğitim
Düzce’de jandarma ekipleri köyleri gezerek, traktör sürücülerine bilgilendirmelerde bulundu.
DÜZCE 15.08.2022, 14:52
Düzce’de jandarma ekipleri köyleri gezerek, traktör sürücülerine bilgilendirmelerde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, artan traktör kazaları sebebiyle köy köy gezerek, vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, traktör ve tarım araçlarının trafikteki seyri ve yolcu taşıma kuralları konusunda sürücülere eğitim verdi. Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.