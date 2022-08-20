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Traktör kazasında 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi beldesinde sabah saatlerinde yaşanan traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

DÜZCE 20.08.2022, 10:32
Traktör kazasında 2 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Boğaziçi beldesinde sabah saatlerinde yaşanan traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Boğaziçi Beldesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere Dokuzpınar Mahallesi mevkisinde meydana gelen traktör kazasında R. T. (43) ile Y. M. (13) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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