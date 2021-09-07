Traktör hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Musababa köyünde sürücünün kontrolünden çıkan traktörün hafif ticareti araçla çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Düzce’nin Musababa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musababa köyünden Düzce istikametine seyir halinde olan hafif ticareti araca, fındık bahçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç savrulurken, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü ve yanında yolcuya olay yerinde müdahale yaptı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.