Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 10 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-655 Karayolu’nda denetim yaptı. Yapılan denetim çerçevesinde 10 araç sürücüsüne 23 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 3 araç da trafikten men edildi. Öte yandan, yapılan kontrollerde daha önce alkollü araç kullanan sürücü ikinci kez yakalandı. Sürücüye 2 bin 286 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de el konuldu. Aynı zamanda sürücü hakkında trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.