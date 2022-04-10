Torkul Gölü ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE (İHA) – Doğasıyla hayranlık uyandıran Torkul Gölü, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Düzce’nin Beyköy beldesi sınırları içerisinde yer alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Torkul Gölü, ilkbahar aylarında doğasıyla mest ediyor. Şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Gölü, doğaseverlerin vazgeçilmez rotası arasında bulunuyor. Zengin bitki çeşitliliğiyle eşsiz güzellikler sunan Torkul Gölü, doğaseverlerin ziyaretini bekliyor.