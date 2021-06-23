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Torkul Göletinden kartpostallık görüntüler

DÜZCE (İHA) – Düzce kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti muhteşem güzellikleri ile büyük ilgi görüyor.

DÜZCE 23.06.2021, 10:21
Torkul Göletinden kartpostallık görüntüler

DÜZCE (İHA) – Düzce kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta olan Torkul Yaylası ve göleti muhteşem güzellikleri ile büyük ilgi görüyor.

Korona virüs salgını sonrasında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kamp severler de doğa ile buluşmaya başladı. Türkiye’nin yayla cenneti olarak tabir edilen Düzce’de de birçok yaylada kamp severler tarafından kamplar kuruluyor. Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Yaylası ve göletine de kamp severler ilgi gösteriyor. Yeşilin her tonunu barındırması ile muhteşem bir doğa harikası olan ve denizden bin 250 metre yükseklikte bulunan Torkul Yaylası içerisinde volkanik çöküntüden oluşan 5 bin metrekare alana sahip bir gölet.

Gölet çevresinde bulunan kayın, köknar, gürgen, kestane, akçaağaç, karaçam gibi ağaçların panoramik görüntüsü eşliğinde, piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı gibi aktiviteler yapılabiliyor.
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