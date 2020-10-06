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Topuk Göleti görenleri hayran bırakıyor

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİ BIÇKIYANİ KÖYÜ’NDE BULUNAN TOPUK YAYLASI VE GÖLETİ GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR. SONBAHARIN EŞSİZ GÜZELLİKLERİ VE RENGARENK ORMANLARI İLE MAVİ VE YEŞİLİN BİR ARAYA GELMESİ SONRASINDA OLUŞAN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI.

DÜZCE 06.10.2020, 15:15
Topuk Göleti görenleri hayran bırakıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyü’nde bulunan ve son baharın gelmesiyle renk cümbüşü oluşan Topuk Yaylası ve Göletinin görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni alıyor.

Düzce şehir merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan, rakımı bin 280 metre olan Topuk yaylası, sonbaharın eşsiz güzelliklerini bir araya getirdi. Ormanlık korusunun içinde göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı bir çok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek patika yollarda bisiklet, gölet ve çevresinde çadır kampı yapmak isteyenlerin uğraş noktası oldu. Foto safari ve trekking yapmak isteyenlerin fotoğraflar sonrasında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile Topuk Yaylası ve göleti görenleri hayran bırakmaya devam ediyor. Olta balıkçılarının da uğrak noktası olan gölette, aynalı sazan, kadıncık ve Hollanda sarısı gibi balık türleri yaşıyor.

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