Toplum yararına Gençlik Spor müdürlüğünde çalışacaklar

Kur ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne işçi alımı yapılacak.

İş-Kur ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje ile yapılacak işçi alımına başvurular 21 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Düzce Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ferhat Acar Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesi dahilinde protokol imzaladı. İnternetten yapılacak başvurulara katılmak isteyenler E-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yaptırabilecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş ile 20 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev alacak.