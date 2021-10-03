Toplum destekli polislerden öğrencilere bilgilendirme

DÜZCE (İHA) – Otobüsler ile Düzce’ye gelen öğrencilere Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi yarın yüz yüze eğitime başlıyor. Eğitim öncesinde Düzce’ye otobüs ile gelen öğrencilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirmelerde bulundu. Polis ekipleri otogar içerisinde kurduğu stantta gelen kadın öğrencilere KADES uygulaması tanıtılırken, diğer öğrencilere de üniversite çevresinde yaşayabilecekleri sorun ve sıkıntılarda ulaşacakları numaralar aktarıldı. Polis ekipleri otogarda stant açarak öğrencilere bilgilendirmelerde bulunmaya devam edecek.