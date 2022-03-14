Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı

DÜZCE (İHA) – 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, tüm sağlık çalışanların tıp bayramını kutladı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı sebebi ile Sağlık İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Sağlık İl Müdür Vekili Mevlüt Yıldız ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Elif Yılmaz’ı ziyaret eden Toplum Destekli Polislik şube ekipleri tüm sağlık çalışanlarının gününü kutladı.