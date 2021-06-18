Toplu sözleşme çalıştayı online düzenlendi

Sen Düzce Şubesi Kadınlar Komisyonu Toplu Sözleşme Çalıştayını online olarak düzenledi.

Düzce’de eğitimciler için çeşitli çalışmalar yapan Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi, faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda kadınlar komisyonu kadın eğitimciler ile toplu sözleşme çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştay online olarak düzenlenirken, üyelerin yoğun katılımı ile çalıştay tamamlandı. Çalıştaydan elde edilen bilgiler raporlaştırılıp Merkez Kadınlar Komisyonuna sunuldu.