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Toplanan çöplerle “Ayıp Ama” yazdılar
DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, 16 MAHALLE DE BİR HAFTALIK RUTİN MINTIKA TEMİZLİĞİNDE ELDE EDİLEN BİN 620 KİLOGRAM ATIKLA ORTAYA ÇIKARDIĞI ‘AYIP AMA’ YAZISIYLA TEMİZLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK DÜZCE’NİN TEMİZ ŞEHİR OLMASI İÇİN BELEDİYENİN OLDUĞU KADAR DÜZCELİLERİNDE DUYARLI DAVRANMALARI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.
DÜZCE 13.11.2020, 14:41
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 16 mahalle de bir haftalık rutin mıntıka temizliğinde elde edilen bin 620 kilogram atıkla ortaya çıkardığı ‘Ayıp Ama’ yazısıyla temizliğin önemine dikkat çekerek Düzce’nin temiz şehir olması için belediyenin olduğu kadar Düzcelilerinde duyarlı davranmaları gerektiğini vurguladı.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir haftalık rutin mıntıka temizliklerin de ortaya çıkan çöplerle ‘Ayıp Ama’ yazısıyla farkındalık oluşturarak Düzcelileri çevreye ve sokaklarına sahip çıkmaya daha duyarlı olmaya davet etti.Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin, mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında sokak ve caddelerden bir hafta sürecinde topladıkları atık miktarı 1620 kg’dır. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz. Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek.”