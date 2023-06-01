Toplam 2 bin 100 metre duvar yapılacak

Düzce Belediyesi şehir merkezindeki muhtelif mezarlıklarda duvar yapımına başladı. Mezarlıklarda düzen ve intizam sağlanması açısından önem arz eden duvar uygulamaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile mezarlık duvarlarının yapımı başladı. 8 farklı mahallede belirlenen noktalarda toplam 2 bin 100 metre beton duvar örme çalışması 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Mezarlıklarda güvenlik, intizam ve temizlik konularında önem taşıyan duvar örme çalışmasında Beyciler’de 480, Kazukoğlu’nda 270, Orhan Gazi’de 250, Soğukpınar’da 250, Nalbantoğlu’nda 275, Aşağı Yahyalar’da 320, Yukarı Yahyalar’da 200, Sancaklar’da 50 metre beton duvar örülecek. Ekipler sorumluluk altındaki muhtelif mezarlıklarda ihtiyaç olan çalışmaları hazırlanan plan çerçevesinde yapmaya devam edecek.