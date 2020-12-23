Son Dakika
Tomruklar rekor fiyata alıcı buldu
DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk, metreküp fiyatı 2 bin 600 liradan rekor bir fiyat ile alıcı buldu.
DÜZCE 23.12.2020, 18:01
4
DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk, metreküp fiyatı 2 bin 600 liradan rekor bir fiyat ile alıcı buldu.İhalede Cumayanı Orman İşletme Şefliğinde daha önce ulaşılamayan ve zor şartlarda damgası yapılan meşelere rağbet oldukça fazla oldu. Cumayanı Orman İşletme Şefliğinin 45 ve 76 nolu bölmelerinden elde edilen ve ihalede 314, 321, 322 ve 349 parti numaraları ile satışa sunulan 2. sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı 2 bin 600 lira, 3.sınıf normal boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 459 lira ve 3.sınıf kısa boy kalın meşe tomruk metreküp fiyatı bin 300 lira gibi yüksek fiyatlara alıcı buldu.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü