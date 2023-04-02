TOBB "El Verin Ev Yapalım" kampanyasını başlattı

DÜZCE(İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde deprem bölgesinde inşa edilecek konut kampanyasının tanıtımı yapıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da tanıtıma katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan "El Ver Ev Yapalım" kampanyasının çevrimiçi olarak düzenlenen tanıtım toplantına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık da katılım sağladı. Toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm iş dünyasının bu konut seferberliğine sahip çıkması gerektiğini ve deprem bölgelerindeki vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşturulmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ise TOBB’un öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın hedefine en kısa zamanda ulaşacağını, depremzedelerin konutlarına kavuşacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Düzce TSO olarak TOBB’un başlattığı kalıcı konut kampanyasına imkanlarımız el verdiği seviyede katkı sunmak ve ilimizdeki hayırsever vatandaşlarımızın da bu kampanyamıza destek vermesi için çalışıyoruz. Biz Düzce iş dünyası ve hayırsever vatandaşlarımızla birlikte depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye yardım ulaştırma, oradaki insanların yanında olma ve yaralarını sarmak için yoğun bir çaba gösterdik. Milletimiz yine birlik olup bu yaraları da saracaktır" ifadelerini kullandı.