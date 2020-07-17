TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sürpriz Düzce ziyareti
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU AKŞAM SAATLERİNDE DÜZCE’YE SÜRPRİZ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. HİSARCIKLIOĞLU’NU DÜZCE’DE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ VE DÜZCE TSO BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN MİSAFİR ETTİ
DÜZCE (İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu akşam saatlerinde Düzce’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hisarcıklıoğlu’nu Düzce’de Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve DTSO Başkanı Tuncay Şahin misafir etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akşam saatlerinde Düzce’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Düzce’de misafir edildi. Düzce’de ki sanayicilerin korona virüs ile ilgili yapılan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, Ticaret ile ilgili de görüşmeler sağlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sürpriz ziyaret sonrasında, “ Türk iş dünyasının birleştirici gücü olarak ülkemiz ekonomisine ve iş hayatına önemli katkılarının devamı temennisi ile çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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