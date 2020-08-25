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TMO kabuklu fındık alımına başladı
DÜZCE’DE TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KABUKLU FINDIK ALIMINA BAŞLADI.
DÜZCE 25.08.2020, 12:12
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımına başladı.
Düzce İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi 2020 yılı mahsulü kabuklu fındık alımına 24 Ağustos 2020 tarihinde Konuralp Ekip Şefliği olarak Çilimli İlçesinde başladığını belirterek “Düzce ve Akçakoca Ekip Şeflikleri ise 31 Ağustos 2020 tarihinde kabuklu fındık alımına başlayacaktır. Üreticilerimiz internet üzerinden randevu alarak ürünlerini teslim edebileceklerdir” denildi.
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