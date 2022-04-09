Tiyatro seçmeleri yapıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Gençler Arası Tiyatro yarışmasının il seçmeleri Düzce’de yapıldı.

Her yıl gençlerin sanatsal çalışmalarına destek vermek amacı ile gerçekleştirilen Gençler Arası Tiyatro yarışması için Düzce’de seçmeler gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda yapılan seçmelere birbirinden farklı grup bölge finallerine kalabilmek için yarıştı. Jüri ekiplerince tek tek tiyatro gruplarının oyunları izlendi. En çok beğeni alan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün ekibi Samsun’da gerçekleşecek olan Gençler Arası Tiyatro Yarışmasının bölge finalinde Düzce’yi temsil edecek ekip oldu.