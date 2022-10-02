Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis ve komite seçimleri tamamlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclis ve komite üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimler sonuçlandı.

Seçimler, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde geçekleştirildi. 11 meslek grubunda yapılan seçimler sabah saatlerinde başladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı seçimlerde oy kullanmak için 3 bin 500’ün üzerinde üye sandık başına gitti. 17 sandıkta oy kullanan üyelerin seçimleri sonucunda 1. meslek grubunda Tuncay Şahin, Ümit Ülgen ve Halil Uzun, 2. meslek grubunda İbrahim Canpolat, Ahmet Demircan ve Yekta Çakmakçı, 3. meslek grubunda Ahmet Mutlu, Rasim Mercan ve Şahin Bircan, 4. meslek grubunda Recep Ali Gelinoğlu, Özer Alpmen ve Ümit Çengel, 5. meslek grubunda Özkan Çakır, Görkem Özdemir ve Murat Taştepe, 6. meslek grubunda Cemal Aksan, Rıza Yıldız ve Metin Topal, 7. meslek grubunda İshak Şengüloğlu, Emre Durmazoğlu ve Nurettin Hızel, 8. meslek grubunda Tanju Acar, Ömer Demirtaş ve Yunus Emre Gülay, 9. meslek grubunda Erdoğan Bıyık, Murat Sert, Engin Aydın, 10. meslek grubunda Ercan Coşkun, Hasan Arslan ve Ahmet Acaroğlu, 11. meslek grubunda Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar ve Ramazan Yıldırım meclise giren isimler oldu.

DTSO Yönetim kurulu ve meclis başkanı ise bu isimler arasından yapılacak seçimlerle belirlenecek.